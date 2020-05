Lorenzo Caprile ha aparcado durante la crisis del coronavirus su labor como diseñador y modisto, optando por emplear todos sus esfuerzos en su lucha contra la pandemia. Para ello, ha trabajado duro al servicio de la Cruz Roja, ya sea con su inestimable aportación o cargando cajas con ayudas a los más necesitados como uno más en la cadena humana. Allí no hay egos ni divinismos, es un momento de dejar atrás los yos para convertirse en un todo, algo que Lorenzo Caprile ha llevado a cabo con orgullo y disciplina.

Lorenzo Caprile señala que aún queda mucha ayuda por hacer llegar a las personas que más están sufriendo por esta crisis sanitaria y económica por la que atraviesa nuestro país. “En algunas entrevistas he criticado que gente principal está en casa con videollamadas y maquillados perfectos, pero pocos bajan a la calle, el alcalde Almeida y poco más. No puedes criticar y no hacerlo, tienes que ser coherente con lo que dices”, reconoce Lorenzo Caprile, que para demostrar que se puede ayudar activamente en esta crisis, él mismo se ha remangado para cargar cajas y hacer lo imposible para demostrar que sí se puede.

Lorenzo Caprile no está especialmente contento con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: “La ciudadanía está quedando muchísimo más a la altura que los que están tomando las decisiones, años luz. Los gobernantes tienen una ciudadanía que no se merecen”, señala el diseñador. No tiene miedo a caer enfermo al ayudar activamente para hacer llegar las ayudas a los más desfavorecidos: “Nunca he sido hipocondríaco y no lo voy a ser ahora, si me contagio, pues me contagié, qué le vamos a hacer, así creo anticuerpos para la próxima, que dicen que vendrá en otoño y ya estoy protegido”, continua explicando el modisto, que en el siguiente vídeo habla de cómo también tiene días malos, tanto a nivel personal como profesional, tras tener que echar a parte de su plantilla de trabajadores y vivir lejos de su familia. Vea el vídeo: