Lorena Van Heerde ha sido mamá por segunda vez de un niño

Loreena Van Heerde acaba de convertirse en madre por segunda vez. La modelo, que fue coronada Miss España en 2001, y su pareja, el cirujano Rafik Dehni, ya tienen a la parejita. Ambos son padres de una niña de tres años y medio llamada Alexia.

La modelo, deseando tener una familia «de cuatro» miembros

El bebé, al que han puesto por nombre Rafik – igual que su padre, ha nacido en un centro hospitalario de Madrid en torno a las cuatro de la tarde. Tanto el pequeño como la modelo se encuentran en perfecto estado. «Y el milagro de la vida volvió a nuestras vidas. Nuestro bebé ha llegado de forma expressssss a las 15:30 y estamos genial!!! Mañana os cuento🤗 Estamos TAN FELICES. Feliz noche a todos!!». Así describía la modelo su felicidad tras el parto, poco después de dar la bienvenida al mundo a su retoño.

Un día antes de ser mamá de su segundo hijo, Lorena compartía con sus seguidores sus ganas de ver la carita de su bebé. «¡¡Qué poquito queda para ser cuatro!!», escribía en sus redes sociales.

Lorena, de 36 años, se ha mantenido en forma

La modelo anunciaba su segundo embarazo el pasado mes de septiembre a través de su perfil de Instagram. En él publicaba una fotografía donde mostraba su barriguita de embarazada y acompañada de su familia. “El milagro de la vida vuelve a nosotros para darle el mejor regalo a Alexia: un hermanito”, rezaba su mensaje. «Seis meses y medio creando vida en mi vientre».

Tal y como ella misma reveló, los primeros meses de gestación fueron complicados. “Los cinco o seis primeros meses me los he pasado vomitando y con dolor estomacal continuo” explicaba semanas atrás. La modelo de origen holandés ha contado en sus redes sociales que se ha cuidado mucho durante su segundo embarazo. Ha practicado yoga para estirarse y fortalecerse, y ha «caminado muchísimo cada día, más mi trote de vida diaria con Alexia. Me he mantenido fuerte y en forma”.

Además de cumplir su sueño de tener un segundo hijo, Lorena Van Heerde también ha hecho realidad una meta que tenía pendiente: el pasado mes de mayo terminó sus estudios periodismo.

Lorena comenzó su relación con cirujano Rafik Dehni hace más de seis años. Juntos forman una pareja estable y, ahora, más feliz que nunca con este bebé «muy deseado».