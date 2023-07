La boda del año, protagonizada por Tamara Falcó e Iñigo Onieva el pasado 8 de julio, sigue trayendo cola cuatro días después de su celebración. RTVE no ha querido perder el tirón que suscita la marquesa de Griñón y ha querido dedicarle el regreso de 'Lazos de sangre', presentado por Jordi González, a ella y a su historia de amor con Onieva. Bajo el título de 'Tamara, la marquesa enamorada', el programa ha ido recopilando momentos de la vida de la hija de Isabel Presley y Carlos Falcó. Uno de los detalles más sorprendentes que ha desvelado el documental es que la marquesa recibió dos peticiones de matrimonio previas antes de conocer a su ahora marido.

La responsable de dar la jugosa información ha sido, como no, Isabel Preysler. La madre de la flamante novia aparecía en un momento del documental dedicado al historial amoroso de su hija. "A ella le han pedido casarse dos veces y ella no ha querido aceptar", reconocía. Sin embargo, y a pesar del bombazo, la 'socialitè' no ha querido desvelar cuáles de sus exnovios decidieron dar el paso en su momento antes de que se decantara por su verdadero amor, Iñigo Onieva.

A sus 41 años, Tamara Falcó ha tenido una lista de relaciones extensa, algunas más esporádicas que entre los que se encontrarían los dos los pretendientes. Su primer gran amor fue Alberto Comenge, hijo del arquitecto Alberto Comenge y Mari Luz Barreiros. Después vino Marcos Noyer, con el que estuvo tres años, entre 2006 y 2009. Tomasso Musini, Bartolomé Fierro March o Enrique Solís son otras de las parejas más conocidas de la marquesa.

El triunfó del amor

Quizá nunca sepamos a ciencia cierta qué novios de Tamara se llevaron la negativa. Lo cierto es que, tuvieron que pasar muchos años hasta que la marquesa de decidiera por el hombre definitivo con el que pasar el resto de sus días, como católica que se precie. Según la periodista Silvia Taulés, el problema es que "ella buscaba un compromiso demasiado pronto y formar una familia con hombres que no estaba preparados. No encontraba el hombre que le hiciera el caso que ella necesitaba", ha contado en el programa.

"Tamara se ha casado muy enamora y feliz y si tienen que durar toda la vida, algo va a suceder para que así sea. Ella le perdonó porque estaba muy enamorada (en referencia a la infidelidad de Onieva en un conocido festival). Los dos están muy enamorados", ha sentenciado su hermano Julio José Iglesias, quien ha participado de colaborar en el programa.