La colaboradora ha compartido una imagen muy sexy en las redes sociales que ha provocado un aluvión de ‘likes’.

Laura Fa ha revolucionado las redes sociales al mostrar una foto muy sensual en su perfil de Instagram. La colaboradora, que suele ser bastante discreta en lo relativo a mostrar su figura en las plataformas digitales, se ha atrevido a posar en ropa interior ante sus más de 64.000 seguidores.

«¡Buenas noches y tápate!», señala la periodista junto a su instantánea, en la que se la puede ver sonriente sobre la cama de una habitación de hotel en Barcelona. Las reacciones ante su imagen no se han hecho esperar. Los primeros en aplaudir lo guapa que está en su post han sido algunos de sus compañeros de Telecinco. «Pero bueno qué sensual», comenta Marta López. Por su parte, Gema López señala: «Madre mía». El reportero Omar Suárez se suma a los halagos con un «Wooooow».

Después de varios años trabajando en el programa, Laura Fa ha conseguido su sillón en ‘Sálvame’, donde se sienta cada semana. A diferencia de lo que le sucede a la mayoría de sus compañeros, ha sabido mantener su vida privada al margen del interés público. En sus redes sociales, por lo general, comparte fotografías de los ‘outfits’ que elige para sus jornadas de trabajo o escenas cotidianas de sus traslados o viajes.

En esta ocasión ha sorprendido a muchos con esta foto tan ‘sexy’ que no ha pasado desapercibida para nadie y por la que ha ganado un buen número de ‘likes’. A principios del pasado mes de noviembre publicaba un post informando a sus ‘followers’ de su cambio de ‘look’. «Mi peluquero me ha dicho ‘hay que cambiar el color’. Y como todo lo que dice va a misa, yo le hago caso», decía. Dispuesta a seguir las tendencias, la periodista decidió acudir a la peluquería para cortar su cabello y, de paso, darle un aire más moderno y arriesgado. Para ello se puso en manos de Jose Valle, director creativo de Backstage BCN. El estilista fue el responsable de transformar por completo su melena añadiendo unas pinceladas de color a través de unas sorprendentes mechas chunky. Un cambio de look del que informó a sus admiradores con un divertido vídeo en Tik Tok. El nuevo estilo y color de pelo de Laura Fa lo llevan otros rostros conocidos, como Dana Paola, Susana Molina o la cantante Aitana Ocaña.