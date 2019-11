8 «No es la primera infidelidad»

La tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha vuelto a hablar de su noche de pasión con el hijo de Kiko Matamoros. La joven visitaba ‘Sálvame’ para contar las pruebas que demuestran que lo que cuenta es verdad. Lola no se arrepiente de lo sucedido, y está segura de que no es la primera vez que Diego es desleal a su mujer: «A Estela no le diría nada. Estela sabe perfectamente cómo es su marido, porque no es la primera infidelidad que sale».

Sofía continúa con su guerra personal contra Estela