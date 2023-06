La disputa entre Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin. Desde hace semanas se venía especulando los motivos por los que los hijos de la expareja no asistirían a la boda del hermano del futbolista este sábado 24 de junio. Ahora se ha conocido que existe una cláusula en el convenio que firmaron ambos tras su separación que sería determinante para explicar esta ausencia. Se trataría de una condición por la que los pequeños no podrían convivir con la nueva pareja de su padre, Clara Chía.

Ayer se confirmaba definitivamente que ni Sasha, de nueve años, ni Milan, de 11, acudirán a la boda de su tío Marc con su novia de toda la vida, María Valls. Piqué era fotografiado en el aeropuerto de Miami, donde aterrizó en compañía de los menores para dejarlos con su madre, a cuatro días de la celebración del enlace en los alrededores de Barcelona. El exjugador de fútbol habría trasladado al entorno de Shakira su deseo de que sus hijos le acompañaran a esta cita familiar. Su novia, Clara Chía, también estará presente.

La negativa de la cantante responde a una cláusula que incluye el convenio regulador que firmaron ella y Piqué cuando se separaron. Según ha contado Pepe del Real en 'El programa de Ana Rosa', esta disposición "marca o regula quién puede estar en la casa y convivir con los niños". Shakira habría impuesto esta condición para proteger a sus hijos de posibles relaciones de idas y venidas de su padre. Esto con el fin de que terceras personas que pueden estar de paso se involucren en la vida de los menores.

¿La relación de Piqué no convence a Shakira?

A pesar de estas precauciones, es más que evidente que la relación de Piqué y Clara Chía va viento en popa. Tanto es así que ya suenan campanas de boda entre la pareja. El deportista ya le habría regalado un anillo de pedida a su chica y tendría la intención de anunciar su compromiso durante la celebración de la boda de su hermano Marc.

Tras más de un año juntos, la catalana es ya una más de la familia. La joven de 24 años se ha integrado perfectamente entre los Piqué, como aseguran fuentes cercanas.