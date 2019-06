7 Escucha «un silbido constante» a todas horas

El síndrome o vértigo de Méniere es el culpable de que Carme tenga severos problemas de audición. «Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse». «Vivo así. Con un silbido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche, no tanto».