2 En lo más alto de su carrera deportiva

Durante la entrega de los premios The Best, Sergio Ramos fue seleccionado, una vez más, en el mejor once FIFA de la temporada. Así de orgulloso agradecía el reconocimiento en sus redes: «Un honor estar de nuevo, y ya van diez veces, en el #FifproWorldXI. La Décima siempre es #TheBest».

