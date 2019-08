Kiko Rivera e Irene Rosales, escapada romántica a Mallorca

Kiko Rivera e Irene Rosales se han cogido unos días de descanso juntos y han partido rumbo a Palma de Mallorca para disfrutar de una escapada romántica en la isla balear.

Escapada a Mallorca en pareja

El hijo de Isabel Pantoja y su esposa han decidido cogerse unos días para desconectar sin sus hijos. Las pequeñas Ana y Carlota no les han acompañado en este viaje. El destino elegido: Mallorca.

Irene Rosales, antes de su viaje: «Feliz»

Poco antes de partir hacia el aeropuerto, Irene Rosales compartía una foto lista para comenzar su escapada romántica con su marido. «Feliz», escribía junto a la imagen que subió en su Stories.

Kiko ha abierto una discoteca en Sevilla

Desde que salió de ‘GH Dúo’, el Dj está viviendo una etapa imparable. Le llueven los bolos y las colaboraciones como artista. Incluso se ha animado a emprender y acaba de abrir un nuevo negocio. Se trata de una discoteca en Sevilla que promete convertirse en el local de moda de la ciudad. El propio Kiko ha anunciado la noticia a través de su cuenta de Instagram.

El verano más dulce de Kiko e Irene

Aun que este verano Kiko ha tenido que atender numerosos compromisos profesionales, lo cierto es que cuando no trabaja dedica su tiempo a su familia. Los pocos ratos libres que ha tenido, entre concierto y concierto, han sido para acompañar a los suyos. Hace unos días, Irene expresaba su felicidad en su cuenta de Instagram. «La felicidad está en las cosas que no planeas, en las que no ves venir». Este viaje a Mallorca sí estaba planeado, y seguro que brindará grandes momentos de felicidad a la pareja.

