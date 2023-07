El regreso de 'Lazos de sangre' a las noches de los martes de La 1 ha tenido una protagonista indiscutible: Tamara Falcó. La cadena pública ha querido subirse al carro del tirón mediático que ha suscitado la boda de la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva y le ha dedicado un programa especial. Julio José Iglesias, hermano de Tamara, se ha sentado en el debate posterior al documental, y ha respondido a todas las preguntas de Jordi González. El presentador se ha puesto al frente de esta nueva temporada del formato, en sustitución de Boris Izaguirre. Durante una de sus intervenciones, Julio José Iglesias ha revelado cómo es la relación que mantienen Isabel Preysler y Carolina Mola, tras los rumores de tirantez entre ellas.

Julio José Iglesias, testigo directo de la boda de su hermana

Como no podía ser de otra manera, Julio José Iglesias fue uno de los asistente a la boda de su hermana pequeña el pasado 8 de julio. Como testigo directo de todo lo que ahí sucedió, su opinión sobre las supuestas desavenencias entre su madre y Carolina Mola han cobrado un interés especial en 'Lazos de sangre'. Cabe destacar que, desde que Tamara e Iñigo volvieron tras la infidelidad de este, mucho se ha comentado sobre la relación de las consuegras. Unos comentarios que han vuelto a resurgir tras la celebración del 'sí, quiero'.

Según apuntaban muchos medios, la tensión entre las dos mujeres fue notoria durante el enlace. Tanto que Carolina Mola tuvo que salir al paso un día después y negar estas afirmaciones, entre risas. Julio José Iglesias ha dado un parte de tranquilidad y, aunque ha dejado caer que, efectivamente, no son amigas, su relación es cordial. "Yo no he escuchado nada malo de mi madre hacia Carolina. Se llevan bien", ha declarado muy escueto, sin querer entrar en detalles. Según el hijo de la Preysler, hubo un momento de charla durante la realización de las fotos de familia previa al banquete que duró apenas unos segundos. Carolina Mola se le acercó y también le saludó amablemente.

Una supuesta enemistad que trae cola

La falta de entendimiento entre las consuegras ha sido uno de los temas centrales del debate posterior al documental sobre la vida de Tamara Falcó y su reciente matrimonio. La periodista Beatriz Cortázar iniciaba su intervención aclarando que había muchas informaciones que desmitificar al respecto. "Se han contado muchas fantasías sobre la supuesta tensión entre las consuegras. Se ha llegado a decir que fue un duelo de titanes y no hubo nada de eso, ningún mal rollo".

Por su parte, Susana Uribarri, representante de Tamara, ha confirmado que no hubo tensión entre ellas, pero que tampoco son las mejores amigas. "Tampoco tienen que llevarse, pero hay que entender que el papel de Carolina es, además, muy delicado. Su hijo volvió a pedir perdón en la boda. Lleva pidiendo perdón a la familia de su novia desde la infidelidad. Ser la madre de quien pide perdón continuamente es un papel complicado", ha sentenciado Cortázar.