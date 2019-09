Juan Manuel Fernández Ochoa: «Estamos tristes, el tiempo pasa en contra»

Once días después de su desaparición, las fuerzas de seguridad siguen tras el rastro de Blanca Fernández Ochoa, en paradero desconocido. Juan Manuel Fernández Ochoa, uno de los hermanos de la exesquiadora olímpica, ha contado cómo está viviendo la familia esta desesperada búsqueda.

«Estamos muy tristes»

La jornada del 3 de septiembre ha transcurrido sin novedad alguna sobre Blanca. «No tenemos ninguna novedad. No hemos visto nada. Estamos… No sé. Tristes», ha explicado Juan Manuel, abatido después de tantos días sin saber nada sobre la medallista olímpica.

«El tiempo pasa, y pasa en contra»

Juan Manuel reconoce que «el tiempo pasa y pasa en contra». Tanto él como el resto del clan Fernández Ochoa y los cientos de voluntarios que participan en las labores de rastreo no han dado con ninguna señal que puede indicar dónde se encuentra la exesquiadora. «No hemos visto nada. No he hablado con la policía, pero no han encontrado nada. Vamos a descansar, que ha sido muy duro hoy», explicaba a Kike Calleja, reportero de ‘Sálvame’ en torno a las 20:00 horas, cuando por falta de luz natural cesan las tareas de búsqueda.

Lola Fernández Ochoa: «Estamos desmoralizados»

Si hoy era Juan Manuel quien hablaba con los medios de comunicación, el pasado 2 de septiembre era Lola quien ejercía de portavoz de la familia. «Estoy desmoralizada, creía que conocía la montaña pero ahora me doy cuenta de la dimensión de todo esto, de lo grande que es. Pensábamos que hoy iba a ser un buen día, pero es muy desmoralizante ver que no la hemos encontrado. Y eso que conocemos muy bien estas montañas», explicaba al diario ‘El Mundo’.

Las últimas palabras de Blanca a su hermana Lola: «No estoy bien»

Lola Fernández Ochoa habló por última vez con Blanca el pasado 23 de agosto. «No estoy bien. Necesito estar sola y pensar. Quizá haga el camino de Santiago. Ya te llamaré», comentó en una conversación telefónica a su hermana, con la que vivía en la localidad madrileña de Aravaca.

Los hijos de Blanca participan en las labores de búsqueda

Toda la familia está en vilo buscando sin cesar a Blanca. Llevan cuatro días buscándola en los picos del Valle de la Fuenfría, próximos al término municipal de Cercedilla, donde la deportista se formó como esquiadora de élite. Son montes que conoce muy bien, porque en ellos pasó toda su infancia. Pero cabe la posibilidad de que Blanca se desorientara o sufriera un accidente.

La «desaparición voluntaria» la exesquiadora

La desaparición de Blanca Fernández Ochoa es considerada por las autoridades como una «desaparición voluntaria». El hecho de que acudiera con su propio vehículo hasta el parking de Las Dehesas, en Cercedilla, sumado al hecho de que el coche no mostraba signos de violenci, indican que tomó la decisión de marcharse por decisión propia. La medallista no llevaba consigo teléfono móvil.

La búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, en cifras

Así es el dispositivo de búsqueda

Se calcula que unos 400 efectivos participan en la búsqueda de la exesquiadora.

Unos 150 voluntarios ayudan a buscar a Blanca

Todo ello sin contar con la ayuda de perros adiestrados, siete drones que ayudan a hacer un barrido por las montañas y la colaboración de unos 150 voluntarios. Toda ayuda es poca para encontrar a una de las deportistas más queridas y respetadas de nuestro país.

