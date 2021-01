«Solo puedo decir que ha sido, es y será siempre siempre… La mujer de todas mis vidas», ha publicado el actor en sus redes.

Después de 15 años juntos y un hijo en común, Juan José Ballesta y Verónica Rebollo han decidido poner un punto y final a su relación. El actor ha querido compartir esta realidad con sus seguidores en redes donde ha publicado un emotivo mensaje: «Qué deciros mi gente bonita. Que han sido tres meses muy duros y lo sigue siendo. Sinceramente. No sé si lo superaré algún día».

Pide ante todo que se trate el tema con «máximo respeto». Y aclara que se han dado un tiempo: «Bueno me ha dejado ella la verdad». Además, solo tiene palabras de elogio hacia la madre de su hijo: «Solo puedo decir que ha sido, es y será siempre siempre… La mujer de todas mis vidas».

Reconoce que siempre la apoyará porque es una «persona maravillosa y se merece lo mejor del mundo mundial». Asimismo ha querido explicar que su relación es cordial: «Dentro de lo malo hemos quedado bien y nos llevamos muy bien». Subraya que nunca hubiese deseado que esto pasase. «Pero la vida es así con toda mi pena del mundo».

«Lo raro es que me haya aguantado 15 años, jajajaja», bromeaba el intérprete. «Mi Vero siempre será mi Vero y siempre me tendrá incondicionalmente», añade sincero. Concluye dirigiéndose a su expareja: «Vero cariño mío te deseo lo mejor, mi sol. Siempre estaré para ti y los tuyos». Ha acompañado el ‘post’ de un vídeo grabado durante una suculenta merienda en la que aparece junto a su hijo, «mi secuaz», le llama.

Juan José Ballesta, de 33 años, ofreció una reciente entrevista en ‘Sábado Deluxe’ donde tocó diversos temas, entre ellos, su faceta familiar. Aseguró entonces que una de sus mayores preocupaciones era la falta de trabajo. “Que no me salga curro y que no tenga para mantener a mi mujer y a mis hijos, la casa…». Negó haber tenido alguna vez un problema con Verónica. «El día que tengamos un altibajo me mandará a mierda», señaló con rotundidad.

Su próximo proyecto

El intérprete contó que tenía previsto un proyecto muy especial: grabar una película con su hijo, Juanjito, de 13 años. «Él hace media peli y luego hago yo la otra media». Cuando acudió a hacer el casting fue con el pequeño y se interesaron por él. «¿Si te cogemos a ti quieres que le hagamos el casting a él?», le dijeron. Más tarde confirmaron que la prueba del niño había sido un éxito. «Mil veces mejor que tú».

Los últimos años, Juan José ha combinado su faceta de actor con otros trabajos que nada tienen que ver con la interpretación como personal de mantenimiento en una granja escuela. “A veces estás arriba y otras abajo”. Subrayaba que era muy difícil que alguien tuviera un proyecto y que pensase en él. También habló de su vida en Parla donde continúa residiendo y donde conserva a los amigos de toda la vida: «Algunos murieron en el camino. No he caído en las drogas y en la delincuencia porque tengo unos padres como la copa de un pino, siempre me han tenido controlado».