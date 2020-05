José Ortega Cano está cansado ya de ser la diana favorita para los ataques de su exyerno, Kiko Jiménez, que durante años se ha sentado en su mesa a comer con toda la confianza, pero que desde que rompió con Gloria Camila les está traicionando. A cuenta gotas y siempre que desea aparecer en televisión, el novio de Sofía Suescun regresa para desvelar más y más detalles íntimos sobre la familia de su exnovia. Desde la boda de su suegro, a la relación de la familia del torero con Ana María Aldón, pasando por los problemas de Rocío Flores con su madre, Rocío Carrasco. Todo ha sido motivo suficiente para Kiko Jiménez para traicionar la confianza que Gloria Camila y toda su familia había depositado en él, al considerarle “buena persona”.

Ahora, la relación entre Ortega Cano y Kiko Jiménez es bien distinta. No solo no existe, sino que la única vía por la que mantienen contacto ahora es a través de sus respectivos abogados. Y es que, el torero, cansado de tantos ataques, ha decidido emprender acciones legales para pararle los pies a su exyerno. Unas cuestiones peliagudas de las que prefiere no hablar, para no alterar el buen momento que está viviendo, haciendo equipo junto a su hijo José María.

Desde que Ana María Aldón fuese a ‘Supervivientes’ hace ya tres meses y su hija, Gloria Camila, aceptase el encargo de ser su defensora pública, el diestro está solo junto a su hijo. Una responsabilidad que no solo no le pesa, sino que se ha convertido en toda una oportunidad para disfrutar el uno del otro, como así estaban haciendo cuando los reporteros de ‘Europa Press’ se han acercado para conocer cómo está llevando los nuevos ataques de Kiko Jiménez. Vea el vídeo para ver la reacción de Ortega Cano: