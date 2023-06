El alcalde de Madrid, José Martínez Almeida, está pletórico. Si en lo profesional no le podía ir mejor (acaba de posesionarse en el cargo por segunda vez consecutiva tras obtener una mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales), en lo personal no puede quejarse. Parece que su relación con Teresa Urquijo va viento en popa. Y no solo porque cada vez se les ve compartiendo más tiempo juntos en actos oficiales, sino porque su buena sintonía es innegable. Este lunes acudieron juntos a un evento público celebrado en Madrid y no podían disimular las risas cuando los periodistas les llamaban "la pareja del momento". Almeida intentó por todos los medios desviar los micrófonos de su chica para evitarle así el trago de tener que dar declaraciones. Aunque algo abrumada, la joven de 26 años se mostró sonriente en todo momento.