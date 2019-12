Apenas quedan unas horas para que Jorge Javier Vázquez vuelva a pasar por el quirófano. El presentador deberá volver a ser ingresado en el hospital para ser intervenido nuevamente.

Tranquilo y positivo antes de su operación

Relajado y sonriente, el presentador de ‘Sábado Deluxe’ y ‘Sálvame’ afronta con tranquilidad las horas previas a su segunda intervención. Así lo hemos podido ver en las calles de Madrid, donde ha visitado una clínica estética. Con vaqueros, gafas de sol y un libro en sus manos, el presentador accedía al establecimiento dispuesto a someterse a alguno de los tratamientos que ofrece el centro.

«Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones». Con estas palabras anunciaba el de Badalona su segundo paso por el hospital. Fue el pasado 29 de octubre cuando anunció la decisión de sus médicos, sin perder el sentido del humor que le caracteriza.

La razón de su segunda intervención obedece a medidas preventivas, ya que uno de los stents que le pusieron tras sufrir un ictus presenta ciertos defectos. Si situación no reviste gravedad. «De los dos stents que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%. Me tengo que someter a una nueva prueba, pero poca gravedad tienen que haber visto los médicos…», explicaba poco antes de confirmar su segunda cita con el quirófano.