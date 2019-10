Jorge Javier Vázquez: «La relación entre Kiko Jiménez y Estela parece imparable»

7 «No hay ningún problema en que se abracen»

Tras ver nuevas imágenes de su esposa con Kiko Jiménez, el hijo de Kiko Matamoros se mantuvo sereno. Y defendió a su mujer. «Yo lo que veo es una amistad de dos chicos que se llevan genial». Sus palabras provocaron la reacción del público en el plató, que no dudó en abuchearlo. «La gente puede tener un poco de respeto de lo que estoy diciendo», continuaba. «No hay ningún problema porque se abracen. Yo abrazo a mucha gente y no me los quiero follar. Al final lo que estamos viendo es una buena relación».

