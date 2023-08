El emotivo reencuentro taurino de Jesulín de Ubrique y Víctor Janeiro

Jesulín de Ubrique está de vuelta en los ruedos y lo ha hecho en la mejor compañía. La localidad de Ceninientos ha sido el lugar elegido por el diestro para torear una vez más y, en este caso, de la mano de su hermano, Víctor Janeiro. Aunque se retiró oficialmente en 2010, hace 13 años, el marido de María José Campanario participa de forma puntual en algunos festejos taurinos. A ella no se le ha podido ver. Sí, en cambio, a Beatriz Trapote, mujer del pequeño de los Janeiro que no dudaba en vitorear a su chico desde su asiento. Es la primera vez que el ex de Belén Esteban se deja ver tras la sorprendente fotografía que compartió por su 21 aniversario de bodas junto a la madre de sus dos hijos pequeños.

Vídeo: Europa Press

Jesulín de Ubrique, sin palabras

El primero en llegar a la plaza de toros del municipio madrileño ha sido Jesulín. Con un público entregado, no ha dudado en hacerse fotos con todo aquel que se le acercaba a pedirle una. "Que tengas suerte maestro", le decía una de sus incondicionales. Eso sí, no ha querido atender a la prensa ahí reunida que le preguntaba sobre este reencuentro con su hermano. Muy evasivo, el torero de 49 años ha cruzado de largo hasta el coso taurino dejando a los medios con la palabra en la boca.

Víctor le seguía los pasos. También se ha parado a atender a sus fans, hablar unas palabras con ellos y recibir el cariño de los aficionados. La que sí no tenía problemas en hablar es Beatriz, con la que el diestro de 44 años lleva casado 10 años. "Super feliz, súper contenta, ellos están muy ilusionados y este cartel se tiene que volver a repetir muchas veces", confesaba eufórica la periodista. Junto a los hermanos Janeiro, completaba la tarde otro torero de excepción: Canales Rivera.