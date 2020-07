El novio de Anna Ferrer ha contado en su cuenta de Instagram la gran enseñanza que ha aprendido de la andaluza y su hija ante la enfermedad de Antonio Juan Vidal. Así ha sido su emotivo mensaje.

Dos días después del entierro de Antonio Juan Vidal, Iván Martín, novio de Anna Ferrer Padilla, ha enviado un mensaje muy cariñoso a Paz Padilla. El joven, que mantiene una discreta relación sentimental con la hija de la presentadora de ‘Sálvame’, ha vivido en primera persona la batalla del andaluz contra su dura enfermedad. Una batalla que por expreso deseo suyo y de Paz han mantenido al margen del foco público, de un modo estrictamente privado y familiar. También ha sido testigo de la fortaleza con la que madre e hija han afrontado la situación. Sobre ello ha hablado en sus redes sociales mediante una sentida y emocionante carta.

«Me habéis ayudado a entender cosas de la vida que creía inexplicable»

En su cuenta de Instagram, el joven revela que en los últimos meses la actriz y presentadora, al igual que su hija, han sido un verdadero ejemplo de entereza ante la dura enfermedad a la que se enfrentaba el abogado y funcionario, fallecido el pasado sábado a los 53 años como consecuencia de un cáncer. «Me habéis descubierto nuevos horizontes, y ayudado a entender cosas de la vida que creía inexplicables. No hay palabras para describir lo que he vivido y visto estos últimos meses», detalla el joven.

«No sé ni cómo puedo agradecerte @paz_padilla que me hayas hecho ser capaz de desmontar creencias y tabúes acerca de la muerte, y de vivirla y celebrarla como algo natural a lo que no hay que tenerle ningún miedo», prosigue su emotivo post. En su conmovedor escrito, Ivan Martín hace especial mención a su chica. «Y a ti @annafpadilla por apoyarme en este proceso de descubrimiento y aprendizaje, ya que sin daros cuenta, habéis hecho mucho más por mi, que lo que haya podido hacer yo por vosotras», señala. También recuerda con gran afecto a Antonio. «Y por supuesto… a ti querido Antonio, jamás he conocido a una persona tan buena y bondadosa, y solo decirte que allá donde estés, disfrutes y descanses, que te lo has ganado 🖤».

Paz agradece el emotivo mensaje de Iván. «Te quiero»

Al leer el mensaje de Iván, Paz Padilla no ha tardado en ofrecerle una respuesta. «Te quiero!!!!», le ha contestado a través de Instagram. En estos difíciles momentos, la gaditana agradece más que nunca las muestras de apoyo de quienes la aprecian. Hace unas horas, en una conversación con Carlota Corredera, le manifestaba su gratitud ante la cantidad de mensajes y llamadas recibidas por parte de sus compañeros de Telecinco. «Espero que todo el mundo entienda mi decisión de no contar lo que me pasaba, pero ahora tengo el cariño de mi familia de ‘Sálvame’. Ahora es cuando os necesito de verdad», le decía.

El recuerdo de Anna: «Me gustaba la familia que formábamos»

En los últimos meses, las personas más importantes en la vida de Paz Padilla han sido su hija Anna y su círculo más cercano. A ese reducido círculo de seres queridos pertenece Iván Martín, quien ha sido el principal apoyo para la humorista y para su hija. Anna, aún devastada tras el fallecimiento de Antonio Juan Vidal, le ha dedicado preciosos mensajes en su recuerdo. «Me gustaba la familia que formábamos», ha escrito Anna en su perfil junto a una foto suya con Antonio el día de su boda con Paz. «Nunca podré agradecerte todo lo que me has enseñado. Sé que nos seguirás cuidando como siempre hacías. Avanza, te quiero», escribía la noche del martes en su perfil de Instagram. Horas antes recordaba así el inmenso amor que su madre y su marido se profesaban. Habéis sido el mejor ejemplo de amor, respeto y bondad que nunca tendré. Un amor así de pleno y real se merece ser eterno».