Isabel Pantoja, objeto de investigación en la Universidad de Málaga

A sus 63 años, Isabel Pantoja no necesita ninguna carta de presentación. La tonadillera cuenta con una trayectoria profesional arrolladora dentro del mundo de la música con 18 discos de platino y 8 discos de oro. A lo que hay que añadir una vida digna del mejor guion de cine. Su figura genera un gran interés tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Quizás por ello le sobren los motivos para ser objeto de estudio por parte de la Universidad de Málaga.

El estudio de investigación, que se inició en abril de 2019, tiene como objetivo conocer el impacto que tiene la marca de Isabel Pantoja en la sociedad. Dio el pistoletazo de salida cuando la tonadillera se embarcó en su aventura más extrema durante el estreno de ‘Supervivientes 2019’ donde, finalmente, tuvo que abandonar el reality por problemas de salud.

La Universidad de Málaga analizó la repercusión que tuvo su participación tanto en cuestión de audiencias como en redes sociales. Asimismo, han trabajado en una encuesta difundida este pasado mes de marzo que desea trazar un perfil del consumidor de su música e indagar en diversos datos relevantes. Un sondeo realizado en colaboración con sus clubs de fans oficiales, de diversos países, que han destacado siempre por ser incondicionales de la artista. El proyecto está liderado por Cristina Herrera Robles, especializada en Marketing e Investigación de Mercados.

La portada corre a cargo del artista manchego, Jesús Calzada -natural de San Lorenzo de Calatrava-. Este se ha encargado de realizar un retrato de la cantante al óleo aportando su seña de identidad en la obra. Según ha señalado el ciudadrealeño a ‘La Voz de Tomelloso’, tenía claro que “la parte central de la portada iba a estar protagonizada por su mirada y su sonrisa al desnudo”. Asimismo, ha creado un obra muy personal donde la retrata al más puro estilo de divinidad inspirándose en el reflejo de su Sevilla natal.

Si la vida tanto personal como profesional de Isabel Pantoja ha copado el interés durante años de la crónica social de nuestro país, ahora es objeto de este novedoso estudio realizado en la Universidad de Málaga para analizar el impacto que tiene su marca no solo en España, también a nivel internacional.

La cuarentena de Isabel Pantoja

Desde el pasado 7 de marzo, la tonadillera ha permanecido en Cantora junto a su madre, doña Ana, y su hermano Agustín, cumpliendo con un estricto confinamiento. Un periodo en el que ha estado muy pendiente de su progenitora que en los últimos meses ha acuciado un estado de salud delicado.

El pasado mes de abril se manifestaba en ‘Sálvame’ y calificaba la situación que atravesaba el país como «horrorosa»: «Estoy super preocupada porque esto cada día va a más y solo deseo que este acabe este mal sueño». Añadía que no le apetecía ni ver la televisión y que estaba sufriendo por no ver a sus seres queridos: «Te sientes impotente no puedes ver a tus seres queridos, solamente por teléfono. No ves sus caras, no los puedes ver, no los puedes abrazar. Lo estoy pasando muy mal, no tengo ganas de nada», indicaba.

Ahora toca recuperar el tiempo perdido. Según ha revelado, su hija, Isa Pantoja, la cantante está preparando su finca para su próximo cumpleaños, que tendrá lugar el 2 de agosto. Y es que tiene previsto rodearse de sus familiares y amigos para disfrutar de una gran fiesta que este año, sin duda, será más especial que nunca. Para ello, una vez las medidas de confinamiento se relajaban y comenzaba el tiempo de desescalada, realizó algunas tareas de mejora en Cantora como pintar la finca para que se convierta en el mejor escenario de un 64 cumpleaños.

«Iremos todos», ha confirmado su hija. «Además espero antes poder encontrarme con mi hermano, que ha venido a Madrid y no pudimos quedar porque tenía cosas que hacer». Por su parte, Isa Pantoja ha vivido el tiempo de confinamiento junto a su hijo, Alberto, y su pareja, Asraf Beno.

La artista también ha visto como la crisis sanitaria del coronavirus hizo que cancelara su gira. Poco antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma, la tonadillera se reunió con sus seguidores más fieles durante un multitudinario concierto en el Wizink Center de Madrid celebrado el pasado 6 de marzo y que congregó a muchos rostros conocidos, entre ellos, Belén Esteban y Raquel Bollo. Pocos días después, se vio obligada a cancelar sus próximas citas previstas.