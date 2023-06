Isabel Pantoja no gana para disgustos. Esta vez, las malas noticias tienen que ver con su salud, un tema doblemente preocupante. La tonadillera sufre de una enfermedad infecciosa en su ojo izquierdo que casi le provoca perder la totalidad de la visión. Al parecer, todo comenzó con una rojez antes de iniciar su gira americana a principios de año. Las molestias fueron en aumento hasta que el dolor le hizo consultar a una amiga oftalmóloga. Fue entonces cuando Pantoja se puso en manos de los médicos y se ha estado tratando en Córdoba desde entonces. Su recuperación va viento en popa.

"Isabel Pantoja está recuperada al 80%"

La noticia la daba Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa' esta mañana. Según el periodista, "empezó antes de su gira americana con una rojez hasta que el dolor fue insoportable. Estuvo a punto de suspender la gira. Se ha estado tratando en Córdoba, cada jueves". Sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, quien también colabora en el programa de Ana Rosa Quintana, no habrían sido informados del estado de su madre. De hecho, la pequeña del clan se habría enterado de la noticia el pasado viernes de boca de sus compañeros de trabajo.

Gracias a que la tonadillera se puso en manos de los médicos, pudo, finalmente, completar su gira americana, "con enorme cuidado y precaución, porque no podía mover mucho la cabeza ni bailar ni hacer movimientos bruscos", como ha explicado Rossi. Patoja cerró su gira en febrero de este año con un concierto histórico en el Coliseo de Puerto Rico, país que no pisaba desde hace 11 años, y tras actuar en Miami y Nueva York.

La cantante está en estos momentos recuperándose del susto que casi le lleva a perder la totalidad de la visión. "Está al 80% de la recuperación", ha zanjado el periodista, para tranquilidad de los fans que esperan verla en su próxima gira española, con algunas fechas ya confirmadas. Po el momento, la Pantoja actuará en Gran Canaria el 26 de agosto y en La Cartuja, de Sevilla, el 23 de julio.

La noticia coincide con un momento complicado para Isabel a nivel personal. Al distanciamiento con su hijo Kiko y su nuera Irene Rosales, que viene de lejos, se suma la tensión por la próxima boda de su hija Isa con su pareja Asraf. Rosales ya confirmó ante las cámaras, que, lo más probable es que ni ella ni su marido acudan al enlace: "La situación no está para que nosotros vayamos. No quiero meterme mucho ahí, pero, por mi parte, seguro que no", sentenció. La hija de la tonadillera está convencida de que su madre acudirá, pero no hay una confirmación definitiva.

Recientemente, la artista fue noticia tras tomar la decisión de saldar íntegramente la deuda de 76.000 euros que le reclamaba la que fuera su amiga, Loli Pozo, conocida como 'La quiosquera'. El proceso judicial de la demanda ya estaba en marcha, pero quedó paralizado tras llegar a ambas a un acuerdo y evitar así el juicio.