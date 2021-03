«Lo que haya hablado Luis ayer es su problema y su vida y sus cosas», ha afirmado con rotundidad la joven a través de sus redes.

Isabel Pantoja está viendo cómo la dura guerra que mantiene con su hijo, Kiko Rivera, está afectando a otros aspectos de su vida y también está haciendo mella en sus amistades. La artista ha roto su relación con uno sus más fieles defensores en televisión, Luis Rollán. Este se mostraba muy decepcionado con una persona a la que le unían años de amistad. Ahora, Isa Pantoja se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho de forma contundente.

«Lo que haya hablado Luis ayer es su problema y su vida y sus cosas», ha manifestado a través de su cuenta de Twitter. El colaborador confesó en ‘Viva la vida’ que había tenido una reciente conversación con la tonadillera donde daba por finalizada la amistad. Isa Pantoja ha querido desmarcarse de este nuevo problema: «Cuando he tenido conflictos con terceros los he resuelto por mi cuenta».

Eso sí, señalaba que siempre ha respetado a los amigos que han tenido tanto su madre como de su hermano. «Ellos los han elegido y pueden de igual manera resolver sus problemas. No me tengo que hacer cargo de absolutamente nada». Una vez más, la joven ha evitado entrar en polémicas y lo hacía con las siguientes palabras: «Desde hace como unos meses me ha dado por ser feliz, oye». El que sí que ha tomado partido ha sido Kiko Rivera quien salía en defensa de Luis Rollán: «Te quiero con locura, no quiero verte llorar y como bien dices, no mereces que te traten así. Te llevo dentro de mi corazón, siempre. No llores por cosas que no tienen solución».

El dolor de Luis Rollán

Roto en lágrimas, el colaborador hizo pública su decepción con la artista. “Por mi parte se ha roto mi amistad con Isabel Pantoja. En su mano está. Las amistades no es de uno, es de dos, es bilateral». Durante la noche del pasado viernes mantuvo una conversación por whatsapp donde la cantante fue muy dura con él. «No me lo merezco», dijo. No desveló demasiados detalles, pero sí que confesó que le había reprochado que no la defendiera cuando Kiko Matamoros la llamó «egoísta» en un plató de televisión. «Tengo la conciencia super tranquila. Lo único que he intentado es mediar dentro de mis posibilidades».

«A lo mejor otro en mi lugar se callaría, estaría en todo mi derecho de contar mis sentimientos, no me tengo que esconder absolutamente de nada. No puedo olvidar todo lo que hemos vivido, lo que la quiero, he sentido que no me lo merezco», afirmó completamente roto. Asimismo calificó la situación de «fea y dolorosa».

Se defendió asegurando que los últimos meses había estado muy preocupado por su amiga e hizo alusión a las informaciones que estaban viendo la luz sobre su estado actual. Quiso entonces interesarse por ella, pero la respuesta no fue la esperada. «Le digo de todo, todo lo que pienso, como se lo diría a un amigo. Es mi comadre y en mis malos momentos también ha estado ella».