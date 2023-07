Coincidencia o no, cuando se apuntaba a una crisis en la relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, la pareja acaba de reaparecer en Asturias. Más exactamente cerca de Hostería de Torazo, donde se les pudo ver el pasado 8 de julio disfrutando de una actividad ciclista entre amigos y en buena sintonía. En nuestro último número, SEMANA publicaba en exclusiva las fotos de Ainhoa, de vacaciones en las playas de Alicante y sin rastro del exdeportista. No se les veía juntos desde el pasado mes de abril, cuando aprovecharon para pasar unos días de relax en Mallorca.

Crisis superada entre Iñaki Urdangarin y su chica

'El Fielato y el Nora' era el primer medio en hacerse eco de esta cita asturiana de Iñaki y Ainhoa. Ambos participaron en una ruta ciclista como dos integrantes más de un pelotón formado por amigos y personas conocidas. "Visiblemente despreocupados y vestidos con ropa de deporte, la pareja preparaba la ruta junto con otras ocho personas minutos antes de comenzar la actividad", escribe el portal especializado en noticias del oriente de Asturias.

Si ha habido un distanciamiento entre ellos, parece que han superado el bache. Lo cierto es que, mientras hace unos meses no se separaban el uno del otro, en los últimos meses ha sido muy complicado verles juntos. Desde que saltara al foco mediático hace un año y medio la noticia de su relación, se les ha podido ver compartiendo muchos momentos discernidos por las calles de Vitoria, donde residen, o sacando el tiempo para hacer alguna escapada Las fotos de Ainhoa sin la compañía del ex duque de Palma en su último viaje a Alicante hicieron saltar todas las alarmas porque no era a lo que estábamos acostumbrados.

Juntos pero no revueltos

Los rumores de crisis entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia se disipan ahora tras las fotografías publicadas por el portal asturiano. En ellas, se les puede ver muy concentrados, vestidos con ropa deportiva y a cierta distancia el uno del otro, escuchando las indicaciones de uno de los integrantes del grupo, como el resto de compañeros. Como apuntábamos al principio, coincidencia o no, las imágenes demuestran que la relación sigue viento en popa.

Mientras las aguas parecen haberse calmado en el apartado amoroso, a Urdangarin todavía le queda un frente abierto: resolver el tema de su divorcio con la Infanta Cristina. Tras la graduación de Irene, la hija de ambos, se espera que en cualquier ambos firmen los papeles que materializará su separación ante la ley.