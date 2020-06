Mucho se ha hablado de la relación de Ana María Aldón y la familia de su marido, José Ortega Cano. Desde que la exfrutera entrase en ‘Supervivientes’ para darse a conocer por sí misma al público, mucho se ha comentado sobre cómo se lleva realmente con su familia política. Su llegada al clan fue como la de un elefante en un cacharrería, dado que tan solo tres meses después de iniciar su romance, Ana María Aldón se quedó embarazada de su hijo José María, lo que hizo que la familia del torero extremase las precauciones ante la posibilidad de que la ahora diseñadora tuviese una intencionalidad oculta.

Con el paso de los años, estas sospechas se han quedado atrás y no reparan en nada más allá de lo felices que están juntos y la bonita familia que han formado. Eso sí, el pasado y las dudas han copado muchas horas de televisión. Sobre este supuesto mal rollo inicial entre la familia de José Ortega Cano y Ana María Aldón ha hablado la hermana del diestro, Mari Carmen Ortega Cano, que ha querido dejar claro cuál es la relación que actualmente le une a la esposa de su marido.

“Muy contenta, ha estado muy bien, estamos muy contentos. La queremos mucho toda la familia Ortega Cano”, trata de subrayar la hermana del torero, que no quiere alimentar más los rumores sobre si hubo o no enfados con las fotos de la boda de Ana María Aldón y Ortega Cano o sobre si surgieron rencillas al acudir a la boda gente que en principio no estaba invitada, según desveló con malicia Kiko Jiménez: “En la boda lo pasamos genial, estuvimos allí toda la familia Ortega Cano hasta el final, hasta el final, no hubo ningún problema, todo lo que están diciendo que si hubo problemas es mentira. No hubo ningún problema y nada, lo que dijo ella anoche, que las fotos no se han repartido y ya está, pero no hay ningún problema”, sentencia Mari Carmen Ortega Cano para defender, además del cariño de todos hacia su cuñada, también el honor de la familia. Vea el vídeo para ver la conversación completa.