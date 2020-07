Gloria Mohedano, hermana de Rocío Jurado y tía de Rocío Carrasco, ha roto su silencio para enviar un mensaje muy contundente a su sobrina. Lleva tiempo mordiéndose la lengua y con ganas de manifestar lo que piensa sobre

«Que diga de una vez qué han hecho sus hijos»

«Es insoportable para mí, un día sí y otro no, escuchar a los amigos de mi sobrina, porque soy su tía aunque no se note por parte de ella, pero sigo siendo su tía y es muy fuerte oír decir que ella no habla porque no quiere hacerle daño a sus hijos», han sido sus primeras palabras. «Me gustaría hacer una pregunta: ¿Hay algo más fuerte que se le pueda hacer a sus hijos que ignorarlos»?, se preguntaba ante millones de espectadores.

«Sentir esos hijos que su madre los ignora. No hay nada en el mundo más importante. Soy madre. Tengo 3 hijos y ella también», explicaba. La hermana de ‘la más grande’ ha confesado que no entiende por qué su sobrina lleva tantos años sin hablarse con Rocío Flores y con David. «A mi sobrina le he tenido desde que nació como si fuese hija mía. Es muy fuerte ver a mi Rocío Flores, que es una niña maravillosa, y ha hablado de ella con un respeto a su madre, con un cariño, con un abrir puertas y con un ‘aquí estoy«.

«Mi Rocío Flores es muy joven para llevar el peso que lleva»

Gloria lamenta que el tiempo siga transcurriendo en contra de Carrasco. «Como dijo Rocío Flores en la isla: ‘Esto es muy corto. Mamá dame la oportunidad y vamos a caminar juntos». La hermana de la de Chipiona ha defendido a capa y espada a los hijos de Antonio David Flores, a quienes no considera en absoluto culpables del distanciamiento con su madre. «Ellos no han hecho nada. Y si lo han hecho que hable mi sobrina y que diga de una vez qué han hecho sus hijos, porque con este peso no se puede. Y llevan con este peso toda la vida. Imagina a mi sobrino David… y mi sobrina Rocío es muy joven para llevar el peso que lleva. No se puede».

Gloria Mohedano defiende a Rocío Flores

La hermana de la Jurado ha querido dejar claro que por encima de las diferencias familiares o de los malentendidos que puedan surgir entre una madre y sus hijos, el amor hacia ellos está por encima de todo. «Para eso no hay edades. Así lo veo y me gustaría que quedara claro eso. ¿Hay algo que pueda hace más daño a unos hijos que la ignorancia? Me muero de pena, no entiendo nada que no se hable con nadie. Rocío tiene que coger a sus hijos y hablar con ellos».