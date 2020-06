A Gloria Camila le gusta ir a contracorriente y más en lo que respecta a los kilos de más que todos hemos cogido durante la cuarentena, que la hija de José Ortega Cano ha vivido como una historia ajena, oída en boca de otros. La joven ha logrado no solo no engordar durante las largas semanas que hemos permanecido confinados en casa, sino que encima ha conseguido poner su silueta a punto para lucir un cuerpo espectacular durante este atípico verano. Pero su caso no es un milagro inexplicable, sino que esconde mucho esfuerzo y una gran motivación interna por lograr sentirse más cómoda consigo misma, lo que ha logrado gracias a seguir una estricta dieta en la que mide con tiento lo que come, así como intensas jornadas de ejercicio para fortalecer los músculos, todo ello sin necesidad de salir de casa.

Orgullosa de su cambio físico, Gloria Camila ahora no tiene reparo alguno en presumir de su cuerpo, aunque siempre hay quien encuentra pegas a la perfección. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha reconocido que ha crecido acomplejada por los kilos de más que tenía cuando era más joven y por cómo este detalle era aprovechado por usuarios en las redes sociales para tratar de hacerle daño. A veces lo conseguían, pero ahora Gloria Camila no solo ha madurado y ha comprendido que hay personas que buscarán herir simplemente por pasar el rato, aprovechando el anonimato de las redes, sino que ahora que está conforme con el cuerpo que ha trabajado con esfuerzo, dieta y ejercicio, no duda en lucirlo en todo su esplendor.

La foto más provocativa de Gloria Camila

Poco a poco, las fotos de Gloria Camila en su cuenta personal de Instagram van subiendo de intensidad y bajando en cantidad de ropa. Una prueba de que cada vez se siente más cómoda con su físico, ahora que los complejos del pasado se han quedado ahí, en el pasado. Así lo ha vuelto a demostrar con un topless de infarto, no apto para cardiacos. Posando frente al espejo y cubriendo la parte clave de su anatomía que le salvan de la censura de Instagram, Gloria Camila ha caldeado el ambiente una vez entre sus seguidores.

Pero no solo ha provocado suspiros de pasión, sino que también ha aprovechado esta publicación para ayudar a otras personas a mejorar su físico y a encontrarse más conforme consigo misma. Lo hace desvelando una clave importante en su pérdida de peso y es que el pilates ha jugado un papel destacado en el proceso. Comenzó a notar los primeros resultados al mes y medio de comenzar a tomar clases. Vamos a ver nosotros cómo ha sido la evolución de su cuerpo con sus fotos más provocativas subidas en Instagram.