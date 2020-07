“Solo el patito feo sobrevivió al accidente industrial y ahora que se está convirtiendo en cisne quieren sacrificarlo por miedo a que siga mutando”, con esta frase de José Luis Zárate, Gloria Camila Ortega trata de explicar cómo se siente cuando comparte fotografías subidas de tono y ligeras de ropa y recibe críticas por parte de un sector de sus seguidores de Instagram, en su mayoría, para compararla con Sofía Suescun o para demostrar su fidelidad hacia la autodenominada “reina de los realities”.

Eso sí, que sea diana de las críticas no hace que Gloria Camila se arrepienta de compartir con sus fans fotos en las que muestra su trabajado cuerpo. Desde hace varias semanas, la hija de José Ortega Cano ha experimentado un cambio físico evidente en sus curvas, dado que ha logrado eliminar los kilos que le pesaban personalmente, aunque ya era dueña de un cuerpo de infarto. Lo ha logrado gracias a una estricta rutina realizada durante la cuarentena, en la que ha cuidado con mimo lo que comía, así como ha aprovechado las horas muertas para realizar algo de ejercicio, especialmente pilates, como así ha confesado ella misma.

Y ahora toca disfrutar de los resultado y, lo que es mejor, hacer disfrutar al resto del mundo de su cuerpo, con fotografías tan calientes como la última que ha ilustrado en su perfil personal de Instagram. Una imagen en la que vuelve a prescindir de la ropa que cubre sus vergüenzas, realizando un discreto topless en el que no se llega a mostrar nada que escandalice a las masas. Al menos no en la parte frontal, dado que Gloria Camila ha cedido todo el protagonismo de su foto más provocativa a su derrière con una imagen de su trasero en primer plano con la única protección de miradas ajenas de un diminuto tanga gris. Una pequeña porción de tela que no cubre, ni mucho menos, su piel, pero que además deja al descubierto la marca del sol que el bikini ha dejado grabado a fuego en su aplaudido culete.

Por si esta nueva foto ardiente en su Instagram no fuese suficiente declaración de intenciones, Gloria Camila añade a su exitosa foto en la que sale casi desnuda una descarada lengua que dedica a sus enemigos virtuales. Una mueca burlona con la que les incita a seguir criticándola, porque es algo que ya no le afecta. Gloria Camila Ortega ha entendido la verdad que esconde el refrán de que “si la vida te da la espalda, tócale el culo”. Eso sí, ahora el que está más a mano y más a la vista es el suyo, pero solo se puede mirar, que para tocar ya tiene a su novio, David.