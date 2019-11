4 «Te quiero con locura»

Rocío no paraba de recordarle cuánto lo quiere. «Te quiero con locura. No sabes lo orgullosa que estoy de ti». Antonio David, entre lágrimas, admitía: «Se me ha hecho muy cuesta arriba y me cuesta un poco de trabajo estar aquí. Ellos (sus compañeros) han hecho su grupito y me cuesta trabajo entrar en las conversaciones. Pero estoy bien. Ella sabe que estoy bien».

