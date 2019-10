4 Diego defiende a su esposa

A pesar de lo que piensa la mayoría de la gente, Diego Matamoros defiende a su esposa a muerte. «Yo lo que veo es una amistad de dos chicos que se llevan genial. No hay ningún problema porque se abracen. Yo abrazo a mucha gente y no me los quiero follar. Al final lo que estamos viendo es una buena relación».

