La primera entrevista televisiva de Gabriela Guillén no deja de brindar titulares. Esta tarde se han emitido más declaraciones de la madre del futuro hijo de Bertín Osborne, que, con 69 años, será padre de su sexto vástago. Para ella, con 32 años de edad, será el primero. Después de que el cantante entrara en directo en Antena 3 para dar la versión de su nueva paternidad, ahora le ha tocado el turno a ella de hablar. Algo cabizbaja y nerviosa, la fisioterapeuta ha explicado cómo se siente y cómo afronta su embarazo. Tras acudir a su primera revisión médica, ya conoce el sexo del bebe que espera.

Gabriela Guillén: "No estábamos preparados"

'Así es la vida', presentado por Sandra Barneda, conseguía la primera entrevista con Gabriela Guillén después de que la otra parte de la historia se pronunciara en 'Y ahora Sonsoles', el programa de la competencia. En esta segunda parte de esta, su primera declaración pública, la joven ha relatado que experimentó momentos de dudas sobre si llevar a buen término el embarazo. Algo de lo que ahora se arrepiente. "Cualquier persona que no lo busque, que no lo tenga planificado, es una sorpresa bonita, es una bendición de Dios. Pero, aun así, no estábamos preparados. Son cosas que no me apetece contar. Son cosas difíciles", contaba.

Llama la atención que, si en un primer momento hablaba desde el 'nosotros', pronto ha matizado sus palabras para centrar el relato en su persona. Añadía entonces: " Yo no estaba preparada parea asumir la maternidad. No puedo hablar por él. Ahora me arrepiento de haberlo pensado, porque es la mejor decisión que he tomado en mi vida y no le va a faltar cariño. Estoy deseando ver cómo va mi tripa. Pero no ha sido nada fácil para mí y seguramente tampoco para él. Plantearse no seguir adelante con el embarazo es normal".

La primera ecografía sin Bertín

Sobre el sexo del hijo que espera, la fisioterapeuta está casi segura de que va a ser niña. Así se lo confirmaron en esa primera revisión médica. "El porcentaje dice que puede que sea una niña, pero si es un niño, le recibiré con todo el amor".

La también modelo está de casi cuatro meses. Un embarazo que se produce después de mantener una relación con Bertín Osborne de algo más de un año. Como ella mismo ha relatado, acudió a su primera revisión médica a las seis semanas, acompañada de una amiga. Al ser cuestionada sobre por qué el padre del bebé no le acompañó, Gabriela no ha dudado en excusarle. "Él está cuando tiene que estar y en lo que puede. Sabiendo el personaje que es, obviamente no se va a ir conmigo a hacerse una ecografía. Es lógico que no me acompañe y lo asumo. Además, estamos distanciados desde el momento que el ha comunicado a su familia que va a ser padre. Es también comprensible", sentenciaba.