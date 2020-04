Fonsi Nieto y su mujer, Marta Castro, acaban de anunciar una excelente noticia: van a convertirse en padres este año. El DJ ha compartido este gran momento en sus redes sociales, donde no ha ocultado su entusiasmo ante la llegada de un nuevo miembro a la familia.

«Estamos súper felices»

«OLE OLE VAMOS A SER PAPIS!!! Cómo es la vida… siempre que pasa algo malo luego viene algo bueno!!! Estamos súper felices y lo queríamos compartir con todos vosotros, me da mucha pena que mi padre y mi abuela no puedan conocer a nuestro futuro bebé pero desde ahí arriba nos cuidarán mucho ❤️ @martacastro84″. Con estas palabras y una imagen de la pareja mostrando la imagen de su última ecografía, el ex de Alba Carrillo ha anunciado la excelente noticia.

«Ampliamos la familia»

Marta, por su parte, también ha hecho pública la noticia en su cuenta de Instagram. «¡No os puedo explicar lo feliz que estamos! Vamos a ser PAPÁS! Parece que entre todo el caos que estamos viviendo hay noticias buenas! Ampliamos la familia y queríamos compartir esta alegría con todos vosotros!«, dice.

La buena nueva llega apenas unos días después de que el expiloto perdiera a su padre y a su abuela con una semana de diferencia. Una experiencia que el madrileño ha calificado de «infernal». Poco después de su pérdida hablaba de lo mal que lo ha pasado. «Tuve días fatales, muy duros. Luego dije: hay que tirar para adelante, es lo que me han enseñado en mi casa. Siempre hay gente que está peor que tú y hay que sacar fuerzas de ahí».

Fonsi Nieto vivido unas semanas especialmente duras después de las muertes de su progenitor, Alfonso González, y de su abuela, Teresa Roldán, que perdió la vida a los 102 años. Tras el fallecimiento de su abuela, a quien estaba muy unido, el exdeportista confesaba: «Sufrió durante años con el tema de una úlcera, pero no era muy grave. Murió por una hemorragia gastrointestinal. Nos dicen que es la muerte dulce. Ese día se encontraba mal. En circunstancias normales lo hubiéramos llevado a urgencias. Pero mi madre es persona de riesgo porque tiene problemas circulatorios y en este caso fue un desastre. A los hospitales cuando menos vayamos con cosas que no son imprescindibles, mejor. Es importante».

Su padre murió el pasado 7 de abril, sumiendo a Nieto en una profunda tristeza. «Buen viaje PAPÁ… este es mi viejo, un tío al que quería todo el mundo, que no tenía una mala cara para nadie, que me enseñó lo que soy en la vida hoy en día, que aunque te lleves muchos chascos me enseñaste que la lealtad a los amigos y la familia es sagrada y que gracias a eso soy lo feliz que soy como a ti te gustaba. Quejarse y lamentarse no es lo que nos habéis enseñado, con todo lo que está pasando me parecería muy egoísta!!! Escribo esto con lágrimas en los ojos pero a la vez con una sonrisa… Buen viaje “Raki” nos volveremos a ver!!!», escribía en sus redes sociales recordando a su padre.