El miércoles empezaba con una noticia que daba un vuelco a la crónica social de nuestro país. La nueva paternidad de Bertín Osborne, a los 69 años, revolucionaba la actualidad y no era para menos. La madre de su futuro hijo, Gabriela Guillén, confirmaba la información y aseguraba que, aunque había sido una sorpresa para ambos, era un niño muy deseado. Las declaraciones de un lado y de otro se fueron sucediendo a lo largo del día. Fabiola Martínez, madre de los hijos pequeños de Bertín, también fue blanco del foco mediático, como no podía ser de otra manera. Hoy ha vuelto a hablar sobre la nueva situación de su exmarido.

Fabiola Martínez: "Conmigo también empezaron los juicios, que si quería cazar a Bertín... como ahora estoy escuchando con ella"

La empresaria y modelo ha respondido a las preguntas de Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, programa donde colabora. Mucho más tranquila que ayer, ha tenido palabras muy conciliadoras hacia Gabriela. De hecho, ha reconocido que se siente identificada con ella. "En cierta forma, me identifico en algunas cosas con ella. Cuando empecé a salir con Bertín, teníamos mucha diferencia de edad, yo era modelo… un poco como ella. Empezaron los juicios y la gente podía interpretar como ‘Mira, una que quiere cazar a Bertín', como ahora estoy escuchando sobre Gabriela", ha comentado.

Durante toda la entrevista, Fabiola no ha parado de echarle capotes a la futura mamá, quizá porque no hay nadie que entienda mejor la personalidad de Bertín. Cabe recordar que estuvieron juntos casi 20 años. "Con Bertín, uno puede estar de acuerdo o no, pero ha demostrado que es un padrazo. Siempre se vuelca con sus hijos, a su manera. Es verdad que no está en los grupos de Whatsapp de padres del colegio, pero se esfuerza por estar presente. Estoy 100% segura que va a apoyar a Gabriela y al niño en todo", ha sentenciado.

"Conoce a mis hijos, pero no ha habido una presentación formal"

Sonsoles ha querido confrontar a Fabiola con unas declaraciones que, en ese preciso momento ,hacía Gabriela Guillén en la competencia. La joven de 32 años concedía su primera entrevista al programa de Telecinco, 'Así es la vida', presentado por Sandra Barneda. Relataba que había conocido a los hijos que tiene en común con Bertín en una ocasión. Fabiola ha querido aclarar que, aunque, efectivamente, ese encuentro existió y sí han coincidido en la finca que el cantante tiene en el campo, "no ha habido una presentación formal de su padre. Es decir, que yo sepa, no le ha dicho a nuestros hijos 'Esta es mi novia'. Al campo suele ir mucha gente, él siempre está rodeado de planes, amigos, amigas y familia".