Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, juntos pero no revueltos

5 En su mejor momento

A sus 50 años, Eugenia vive un momento muy dulce en su vida. Su relación con Narcís Rebollo va viento en popa. Se siente enamorada y feliz. Ella misma ha reconocido: «Me aporta muchísimo. Todo, la verdad. Risas porque nos reímos muchísimo. Serenidad porque es un hombre muy tranquilo y nunca ve problemas, que eso es una maravilla. Me aporta conocimientos de música que me apasiona. Y, sobre todo, mucho cariño, mucho amor».

Eugenia Martínez de Irujo, en el cumpleaños de su ‘hermana’