Tamara Falcó está en Nueva York para la última prueba de su vestido de novia, acompañada de su madre, Isabel Presley. La marquesa de Griñón ha acudido a la 'Gran Manzana' para probarse por última vez el atuendo -o atuendos- que la marquesa de Griñón lucirá el día de su boda con Iñigo Onieva el próximo sábado 8 de julio. A pesar de las prisas y lo acelerado del viaje de menos de 24 horas, Tamara no ha querido desaprovechar el momento para mandarle un emotivo mensaje a su chico a través de sus redes sociales. Una declaración de amor que ha acompañado con tierna una foto de ambos besándose.

Tamara Falcó: "Unidos para siempre a ojos de Dios"

Es la primera vez que Tamara comparte un mensaje tan íntimo y personal públicamente con especial dedicación a su futuro marido. La hija del marques de Griñón se ha querido sincerar como nunca y ha reconocido que no ha sido un camino de rosas el que les ha traído hasta aquí, a una semana del enlace. "Ya no nos queda más que una semana y un día para estar unidos para siempre a ojos de Dios, mi Íñigo Onieva. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado y somos muy felices. Como me decías anoche, vamos a seguir bailando toda la vida y estoy deseando que esa vida empiece ya. Te quiero", ha escrito.

En plena tormenta por una supuesta nueva infidelidad de Íñigo, Tamara ha querido zanjar cualquier polémica con este mensaje que coincide con la recta final de la esperada celebración, sin duda, la boda del año. Como era de esperar, él no ha dudado en pronunciarse ante el cariñoso gesto de su prometidar. "Best team ever, te quiero ", le ha contestado, que en español se traduce como "El mejor equipo de todos".