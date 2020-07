El director de ‘Sálvame’ y amigo de Paz Padilla le ha dedicado unas emotivas palabras tras el funeral de su marido, Antonio Vidal, fallecido a los 53 años.

Tras la inesperada muerte de su marido, cuyo funeral se ha celebrado este lunes, Paz Padilla está recibiendo numerosas muestras de cariño por parte de sus seres queridos. Muchos de ellos se han trasladado a Zahara de los Atunes para asistir a su despedida, como sus compañeros Kiko Hernández, Alonso Caparrós o David Valldeperas. El último, director de ‘Sálvame’, era además gran amigo de Antonio Vidal, que perdió la vida el pasado sábado a los 53 años como consecuencia del cáncer que padecía.

El lunes por la mañana, la humorista y presentadora se reunía con los suyos para rendir un último homenaje al amor de su vida. Primero asistían a la iglesia, donde ha tenido lugar el sepelio. Al finalizar éste, la gaditana ha congregado a amigos y familiares en una comida muy emotiva que ha servido para despedirse del abogado y funcionario de la Junta de Andalucía.

«Más que una despedida ha sido una celebración del amor», señalaba José Antonio León, reportero de ‘Sálvame’ y amigo de Paz. El periodista ha desvelado que en el funeral también ha sonado una de las canciones favoritas de Antonio: «Tes quiero my love», de Los Canallas. El título del sencillo coincidía con el texto de una de las coronas de flores que encargó Paz a su marido, que rezaba «¿Te quieres casar conmigo?» junto al nombre del ‘single’. En otra de las coronas se podía leer: “Hueles a algodón de Feria”.

En el funeral de han sonado sus melodías favoritas e incluso los asistentes han bailado juntos algunas de ellas. «Paz ha pedido la canción que él pedía bailar en el cumpleaños de la presentadora, es mucho más festiva, pero con la carga emocional, ha pedido a sus familiares y amigos que se acercaran y bailáramos”, explicaba León. “Los que lo hemos sentido así y sabemos cómo quería hacerlo, nos hemos acercado y hemos bailado a la par que nos emocionábamos, es este contraste lo que te remueve. Ha sido muy bonito”, señalaba.

David Valldeperas: «Su historia es interminable»

Minutos después de terminar la comida que ha ofrecido Paz a su círculo más íntimo, David Valldeperas ha recordado a Antonio Vidal con un bonito mensaje. «Hoy he vuelto a las playas de Zahara. He ido a despedir a un amigo. El mismo que me convirtió en maestro de ceremonias para oficiar (a mi manera) su enlace con su amada @paz_padilla», ha escrito e su perfil de Instagram. «Fue una tarde espectacular. No sólo por la hermosa puesta de sol.

«También nos atrapó el torrente de sentimientos que había entre ambos. Su historia es de aquellas que no se pueden contar con pocas palabras. Su historia es interminable. A pesar de que ahora la vivan desde lugares diferentes. Buen viaje, señor y gracias por dejarme vivir de cerca el amor entre dos personas!», concluía su post. Junto a su mensaje compartía una bonita foto de la boda de Paz y Antonio, celebrada hace cuatro años, en la que él hizo de maestro de ceremonias.

Antonio Vidal, «una persona discreta»

Por su parte, Xoan Viquerira, pareja de David Valldeperas, también ha publicado unas palabras de cariño en memoria de Antonio. «La persona que tomo esta foto era una persona que aunque discreta, se sabía que estaba. Hoy nos hemos despedido de él, de un modo tan especial», decía. «Gracias por los momentos compartidos. Qué suertuda @paz_padilla porque pudo disfrutar de su compañía y qué suertudos nosotros por que pudimos comprobar el amor que se tenían. ❤️❤️».

Un funeral emotivo y cargado de recuerdos

Con su mensajes, Valldeperas manifiesta su dolor públicamente ante los durísimos momentos que atraviesa la andaluza. Paz se ha volcado en organizar un funeral muy personal para quien fue su primer novio y su gran amor. Por eso ha leído un monólogo de humor en su memoria, y al final de la comida que ha compartido con su círculo más íntimo han sonado las canciones favoritas del abogado. «Nos hemos roto todos en un aplauso», tal y como ha declarado León. “Paz decía que se despedía del cuerpo porque al final lo que queda es el amor”.

Antonio, el primer y último gran amor de Paz

En 2016, Paz Padilla y Juan Antonio Vidal se convirtieron en marido y mujer. Fue en Zahara de los Atunes ante amigos y familiares cuando se juraron amor eterno. Su historia de amor comenzó cuando ambos eran adolescentes. Fueron novios durante 15 años, pero rompieron y no fue hasta pasadas varias décadas cuando volvieron a coincidir. Cuando sus caminos volvieron a cruzarse no volvieron a separarse. «Una noche quedo a cenar con él. Me llevó a una playa de Cádiz. Me giró, me dio un beso y dije: ya estoy en casa. A partir de ahí sabía que me iba a casar con él. Y ya no me caso más», ha contado la propia Paz.