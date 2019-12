Melendi ha visitado ‘El Hormiguero 3.0’ para promocionar su nuevo disco: «10: 20: 40». Pablo Motos, el cantante ha hablado de manera muy sincera sobre su pasado. Y ha revelado el motivo por el que dejó de consumir drogas.

«No me caería bien el Melendi de hace 20 años»

Pablo Motos ha entrevistado al asturiano en su programa de Antena 3. Allí, el artista ha confesado cómo afronta su vida a los 40. Y sin consumir hachís ni marihuana. «Te caería bien el Melendi de antes?», le preguntó el presentador. «No me caería bien el Melendi de hace 20 años. Tiene cosas que me harían mucha gracias y otras que no. Uno se consigue ver a sí mismo y cambiando esa percepción cambia la realidad», explicaba.

El de Requena hacía referencia al Melendi rebelde de antaño. Un personaje que parece haber quedado atrás. ¿Si estás en una fiesta y pasa un peta cerca, ¿no te dan ganas de darle una calada?, era otra de las preguntas de Motos. El cantante, con sentido del humor, olfateaba. «Hago así (oliendo) Ni una «calá».

«Vives en el mundo de la música, pero en el mundo de la música las juergas salvajes son partes del juego», le decía Motos. «Hay una creencia profunda que tuve que vencer. Al final nos acabamos creyendo que si dejamos de hacer ciertas cosas vas a perder la creatividad, pero eso es mentira. No creo absolutamente en nada de eso. Creo en la constancia. Yo tengo un horario de oficina. Soy un trabajador de la música. Me levanto por la mañana, llevo los niños al cole, me siento en el piano, me tiro dos horas tocando porque me gusta. Si sale, hay cosas, pero esa disciplina es lo que me lleva a componer». Así, Melendi dejaba claro que en su nueva vida reinan las rutinas, la disciplina y el orden.