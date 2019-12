5 La vez que una chica le dio calabazas

Manuel Carrasco revelaba cómo fueron sus inicios como compositor. Curiosamente, tienen que ver con un mal de amores. Siendo joven le gustaba una chica. «Me tiré dos años yendo a ver a una chica que me encantaba, viéndola de lejos. Ni me bañaba en la playa para no despeinarme. Yo la perseguía por la discoteca. No me atrevía a decirle nada. Cuando por fin fui a ella, a los tres años, le dije: ‘Te quiero decir una cosa. ¿No lo sabes ya?'». La joven le respondió: «Cuéntamelo». «Le dije que me gustaba». Pero ella lo rechazó. Resulta «que le gustaba otro tío. De ahí empezaron las primeras canciones».