‘El Hormiguero’: Carmen Maura, sobre la muerte: «Estoy en la recta final»

5 Habla de sus sufrimientos

Maura ha revelado que no es una mujer rencorosa, «por falta de memoria». Y contó que esa falta de memoria la arrastra desde joven. «Cuando me separé la primera vez tuve que llamar a una amiga para que me recordara qué hacía yo los domingos. En mi vida he tenido sufrimientos, pero me ha venido bien olvidarme de cosas porque he tenido lo mío».