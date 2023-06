El hijo de Mari Carmen y sus muñecos revela los detalles de su muerte

Miguel Almanzor, hijo de la gran Mari Carmen y sus muñecos, ha hablado por primera vez de la muerte de su madre, que se debió, al parecer, por una caída tras sufrir un infarto. La humorista y ventrílocua murió este jueves, 16 de junio, a los 80 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida en las inmediaciones de su domicilio en Tenerife por el jardinero y amigo de la familia, como ha contado Miguel.

El único hijo de Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, el nombre completo de la humorista, ha intervenido esta tarde en el programa Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega, y ha aclarado que la muerte de su madre no se debió a una caída accidental. Esta fue más bien la consecuencia de un infarto fulminante que provocó la posterior caída. Fue el jardinero que trabajaba para su madre, amigo personal de la familia, quien le avisó del incidente. "La noticia me llega a través del jardinero de mi mamá, que no solo era el jardinero, la ayudaba con todo y desde aquí le mando un abrazo enorme. Me dijo 'Tengo una mala noticia, tu madre se ha caído. Está la ambulancia llegando'", ha contado.

Esa fue la primera llamada que nada hacía presagiar el fatal desenlace. Al rato, Miguel recibía la segunda: "Entonces me vuelve a llamar y me dice que está esperando a que llegue la policía. Cuando me dijo eso, ahí se me vino el mundo encima".

"Mi mamá no estaba sola, ella era muy independiente", dice el hijo de Mari Carmen y sus muñecos

A lo largo del día, varias informaciones han apuntado a que Mari Carmen murió sola y se quejaba de que nadie quería cuidarla. Miguel ha querido desmentir estas acusaciones y ha defendido que a su madre le gustaba vivir sola. "Ella vivía sola porque era una persona muy independiente, no quería estar en una residencia. Cuando venía a Madrid a verme, no se quedaba en mi casa. Se quedaba en un hotel porque quería su independencia", ha asegurado.

De hecho, en Tenerife, vivía muy cerca de su gran amigo Moncho Borrajo. Él fue uno de los primeros en conocer la noticia, como él mismo ha contado en el programa de Antena3. El humorista también ha señalado el infarto como la causa más probable de su muerte. "Estaba la policía y el forense. El forense me dijo que probablemente era un infarto. Se quiso apoyar en una papelera y probablemente se desplomó". Moncho ha defendido la personalidad independiente de su gran amiga, con la que compartía a menudo: "La dependencia no era lo suyo. De hecho, estaba muy contenta, estaba escribiendo unas pseudo memorias".

La velación del cuerpo de Mari Carmen y sus muñecos tendrá lugar en el tanatorio de la localidad madrileña de Majadahonda este lunes o martes y el entierro en el cementerio de Cuenca, ciudad natal de la artista. Miguel ha invitado a todos los seguidores de su madre a que acudan en masa a estas dos citas de despedida, que es lo que a ella le hubiera gustado: "Todos los que quieran venir a dar el ultimo adiós a mi mamá están invitados. Doña Rogelia y compañía estarán presentes siempre en nuestros corazones, de todos lo que crecieron con mamá. El listón que ella ha dejado es eterno".