Leo Messi ha ganado su sexto Balón de Oro. Un trofeo que no ganaba desde 2015. Al recibir el reconocimiento, en el Teatro Chatelet de París, el argentino ha dedicado unas emotivas palabras.

«En todo este tiempo no dejé de soñar»

El jugador del Barcelona FC ha confirmado todos los pronósticos, que le situaban como gran favorito al Balón de Oro. Se ha impuesto por delante del central holandés del Liverpool, Virgil van Dijk, del delantero senegalés del mismo equipo, Sadio Mané, y de Cristiano Ronaldo. Al recibir el trofeo ha dedicado unas bonitas palabras a las personas que más quiere.

«Antes que nada, quiero agradecer a los periodistas que votaron y me hicieron merecedor de este premio. También a mis compañeros, tanto de Barcelona como de la selección, quienes me hicieron pasar un año grandioso. Todos ellos son parte de este reconocimiento. Como veíamos en el video, hace 10 años recibí mi primer Balón en París, me acuerdo que vine con mis tres hermanos y tenía 22 años. Era todo impensable lo que iba a pasar. Ahora es todo diferente, muy especial en mi vida personal, vengo con mis tres hijos y mi esposa. Como dice mi mujer: en todo este tiempo no dejé de soñar, de seguir queriendo crecer, mejorando día a día, disfrutando del fútbol». Así fue el sincero discurso de Messi, ante la atenta mirada de su mujer y de sus hijos mayores, Thiago, de seis años, y Mateo, de cuatro. Ciro, el pequeño (de apenas un año), no asistió a la gala.

«Un momento muy especial de mi vida»

«Gracias a Dios puedo seguir hacer lo que me gusta. Nunca me conformo, más allá de los premios individuales, lo importante es lo grupal. Me preparo para ganar todo, aunque es claro que no siempre se puede. Ojalá me queden varios años, aunque soy consciente de la edad que tengo y en estos momentos se siente más porque se va acercando el momento de la retirada», explicaba.