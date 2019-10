1 Un padre volcado en su familia

Con este nuevo mensaje en sus redes, el cantante ha querido dar el mismo valor a sus cuatro hijos. En el programa ‘Mi casa es la tuya’, Alejandro Sanz reconoció que se había perdido algunos de los momentos más importantes de la vida de sus dos hijos mayores. «Me he perdido muchas cosas de ellos, de los pequeños no. De Alexander me perdí un concierto que dio en su colegio y le pedí perdón públicamente. No sabes lo que le dolió, se lo tomó muy mal». En la actualidad, pensando en los pequeños, procura no pasar demasiado tiempo fuera de casa: «Nunca me voy más de dos o tres semanas fuera».

