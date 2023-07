Se desvela el sexo del futuro hijo de Bertín Osborne

Bertín Osborne será padre de su sexto hijo a los 69 años junto a Gabriela Guillén, de 32 años. La noticia ha sacudido el mundo del corazón, más, después de las duras declaraciones del presentador, quien, aseguraba que no es un hijo buscado ni deseado. Hoy, Beatriz Trapote ha desvelado el sexo del bebé que esperan.

"Bertín Osborne y Gabriela siguen juntos"

La información la ha dado en el programa donde trabaja, 'Así es la vida', presentado por Sandra Barneda. La pareja estaría esperando un niño que nacerá a finales de este año, no en el 2024, como apuntaban varios medios. Según la periodista, Gabriela está embarazada de más de tres meses y no puede entender por qué Bertín ha reaccionado así tras hacerse pública la noticia. "Me ha dicho que aunque no ha sido un niño buscado, es un niño muy deseado. Dice que ahora entiende a Fabiola, porque es lo mismo que le ha hecho a ella", sentenciaba Trapote.

"La pareja sigue junta, pero ahora mismo están distanciados por las declaraciones de Bertín", ha sentenciado la periodista. El programa, por su parte, también ha podido hablar con Gabriela, en una conversación telefónica que ha durado unos 45 minutos. La fisioterapeuta ha contado que se enteró del embarazo después de la Feria de Abril, donde acudió con Bertín. Al parecer, la pareja rompió días después. Fue entonces cuando ella se hizo una prueba y se enteró de la feliz noticia que, posteriormente, compartió con el presentador.

"No tenemos una relación al uso"