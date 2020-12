Se trata de un secreto que solo sabían los más allegados al artista referente a su primer matrimonio con Yolanda Jiménez.

Siempre amigo de la polémica, Rafael Amargo está más de actualidad que nunca por su reciente detención. El bailarín y coreógrafo se ha convertido en el protagonista indiscutible de esta última semana, envuelto en un presunto delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Hechos por los que la Fiscalía solicita doce años de prisión. Ahora, se ha desvelado la razón por la que el granadino tocó fondo hace unos años.

El artista cayó sumido en una profunda depresión cuando descubrió que no era el padre biológico de uno de sus dos hijos con su primera mujer, la bailarina Yolanda Jiménez. Una revelación que ha realizado el paparazzi Gustavo González en Telecinco. «Un secreto que solo lo sabían los más allegados», añadía.

«Hay un íntimo amigo de Rafael Amargo, una persona a la que incluso había ayudado a producir espectáculos, que solicita unas pruebas de paternidad por uno de sus hijos», ha contado. Más tarde se iniciaría un largo proceso judicial que concluiría con su consiguiente sentencia. Se realizaron las pruebas pertinentes tanto dentro del territorio nacional como fuera del país. «Uno de los hijos de Rafael Amargo no lleva sus apellidos, sino que lleva los de ese íntimo amigo”.

Un episodio que fue determinante para el bailarín. «Para él sigue teniendo dos hijos, se puede ver en las redes sociales, le importa poco lo que diga una sentencia judicial. Me dicen que es lo que agrava esa situación de consumo de sustancias, incluso, estuvo a punto de hacer una barbaridad», indicaba. Como consecuencia, tuvo que recibir la ayuda de profesionales y estuvo en tratamiento psicológico.

Una supuesta deslealtad de la que habría sido siempre ajeno, tanto por parte de su exmujer como de su íntimo amigo de quien también se habría visto traicionado. Un nuevo capítulo sobre el que seguro hablará el bailarín durante la entrevista a la que se someterá hoy en ‘Sábado Deluxe’.

Los delitos a los que se enfrenta

Será su primera entrevista en televisión tras su reciente detención el pasado martes, 1 de diciembre. El juez que instruye el ‘caso Córax’ puso en libertad días más tarde al bailaor junto a los otros tres detenidos. A todos ellos se les prohíbe salir del territorio nacional, se les ha retirado el pasaporte y tienen la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Amargo continuará siendo investigado, en un caso que permanece abierto, por «supuesta comisión de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y otro de pertenencia a organización criminal».

Amargo se ha declarado «inocente» ante la prensa. «¿Yo? ¿Qué trapicheo? Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme porque me gusta celebrar. Porque todo el mundo cuando trabaja, ¿después qué hacen? ¿Celebran o no? ¡Pues también lo puedo hacer yo!», dijo envuelto en una nube de periodistas.