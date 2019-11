9 Con Robert de Niro «hubo noche»

Pero en la vida de Ana ha habido otros hombres importantes: el futbolista Davor Suker, Darek Miroslaw, Alberto de Mónaco, Robert de Niro… Y es que el actor estadounidense fue uno de esos ‘affaires’ que «pudo ser», pero que finalmente no llegó a cristalizarse. Así lo ha relatado ella: «Robert de Niro fue una cosa que no cuajó del todo. No llegamos a ‘tracatrá’. Hubo noche. Y me encantó porque en una de esas tenía el Oscar encima del váter. El acababa de hacer ‘Toro salvaje’. Cumplía 21 años y un amigo mío nos dejó la casa. Tenía un piso muy bonito en Manhattan». Aquel encuentro en Nueva York no fue el primero que tuvo con el actor. «Le conocí en Madrid y cené con él toda la noche sin saber que era Robert de Niro. Después me fui a Nueva York y le llamé», ha relatado.

