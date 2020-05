View this post on Instagram

Mi primer paseo después de tantos días confinado… Es increíble la sensación de estar haciendo algo prohibido, sentir ansiedad por el miedo… una sensación muy extraña, y lo que mi cabeza no paraba de dar vueltas es… Que duro tiene que ser trabajar con presión durante tantas horas ataviado con tanta ropa, mascarillas etc… Mis respetos! Gracias a todos los que nos estáis cuidando…❤️🔝👏🏻👏🏻👏🏻