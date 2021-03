La colaboradora ha mantenido una conversación con Kiko Rivera donde se ha sincerado sobre los principales motores de su vida.

Belén Esteban ha abierto su corazón y lo ha hecho durante una distendida conversación con Kiko Rivera. La colaboradora ha hablado de los grandes amores de su vida, su hija y su marido, Miguel Marcos. «Andrea es mi vida, lo que más quiero», afirmaba en ‘Twitch’. Asimismo, ha tenido una mención especial de agradecimiento con Jesulín de Ubrique.

«Andrea es el mejor regalo que me ha podido dar su padre. Tener la hija que tenemos», señalaba con emoción. «Me lleno de orgullo porque, además, es muy buena y muy responsable», añadía durante este directo en uno de las plataformas más de moda en la actualidad. Además, ha recordado que la joven la regaña constantemente y que cuando pierde en cierto modo los nervios le dice siempre que se tranquilice. «Ya tiene 22 años y es una mujer, para mí es mi niña, pero es una mujer», indicaba con profundo amor de madre.

Belén ha explicado que está muy unida a su progenitora, también a sus hermanos, pero tiene dos principales motores en su vida, no son otros que su hija y Miguel. Hacia este no ha dudado en deshacerse en elogios. «Mi marido me ha dado y me da mucho amor. Mucha estabilidad. Es el que me pone los pies en la tierra».

Revelaba que cuando él está en casa y nota que no se encuentra bien durante sus intervenciones en televisión, le envía muchos mensajes, en ocasiones sabe lo que le va a decir y evita mirar el móvil. «Estoy muy feliz con mi familia», subrayaba. Eso sí, si tiene presente en su vida alguna destacada ausencia señalaba que nota más que nunca la de su progenitor. «Cada vez que pasan los años le echo más de menos», recalcaba.

Kiko comparte confidencias

Belén Esteban se ha sincerado con Kiko Rivera, pero este también lo ha hecho con la colaboradora y se ha manifestado en profundidad sobre la guerra que mantiene con su madre, Isabel Pantoja. «Vivo con la esperanza de que lo arreglemos algún día». El DJ anhela, ante todo, un perdón. «Si una madre te pide disculpas, tú la perdonas».

«Debería poner los pies en la tierra y ver que se ha equivocado. Por una vez en su vida, pedir disculpas. Todos intentaremos ayudarla». Sabe que la relación está totalmente deteriorada y que nunca será como lo fue años atrás, pero le está causando un especial daño la indiferencia de la artista.

Kiko Rivera también se ha pronunciado sobre el regreso de la tonadillera a Telecinco, formará parte del jurado del nuevo programa que prepara Mediaset, ‘Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?’ junto a Risto Mejide y Danna Paola. «Me alegro muchísimo. Así va a tener dinero para devolverme lo que me debe», afirmaba con rotundidad.