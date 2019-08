Cayetano Rivera revela las dificultades de su matrimonio con Eva González

6 Así lleva la fama

Cayetano no solo debe hacer frente a su trabajo y a sus compromisos familiares. A diario debe encarar el hecho de ser un personaje conocido. Algo que no siempre se lleva con la misma disposición. «Cuando alguien se acerca a saludarte con cariño, admiración y respeto, es muy bonito y te da satisfacción. Pero por desgracia hay gente que defiende que por ser famoso no tienes derecho a tener vida privada y te asalta en cualquier lugar. Son las dos caras de la misma moneda», admite.

