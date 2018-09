Los secretos del noviazgo entre Cayetana Rivera y Curro Soriano

A punto de cumplir los 19 años, Cayetana Rivera Martínez de Irujo se ha convertido en el último miembro de los Alba en triunfar en la prensa del corazón. Su puesta de largo, celebrada el pasado 14 de septiembre, generó una gran expectación por la reaparición pública de sus padres en un mismo escenario y también porque era la ocasión perfecta para que la joven posara de nuevo con su pareja, Curro Soriano, al que presentó de manera oficial hace solo unos días, durante la corrida Goyesca. Sin embargo, finalmente no hubo tan esperada foto. Los dos jóvenes no compartieron ninguna imagen juntos y, de momento, tenemos que conformarnos con su ‘posado’ ante la plaza de toros de Ronda y alguna imagen publicada a finales de agosto con la que se dio a conocer su noviazgo. Hasta la fecha es todo el material gráfico que existe. ¿O tal vez no?

5 Las pruebas Más allá de lo publicado en el último mes, existen muchas otras pruebas de que la de Tana y Curro no es una historia de amor nueva. Ni mucho menos. Los dos jóvenes comenzaron su relación en 2014 y ya en ese año se dejaron ver juntos e incluso el padre de ella, Francisco Rivera, habló de su ‘yerno’ en televisión. 4 Francisco habló de su ‘yerno’ Concretamente, fue en el programa presentado por Risto Mejide, Chester, que contó con la presencia del torero en noviembre de 2014. “¿Cómo serías como suegro?”, le preguntó Mejide en un momento de la extensa conversación. “Sería un suegro fantástico… Bueno, (Tana) tiene un pretendiente, un amigo especial, un noviete, que es buen chaval. Tiene un novio, coño, joder, tampoco hay que hablar de esto”, respondió divertido el diestro. 3 En la boda de Fran Y es que Tana ya había presentado formalmente a sus padres a esa promesa del pádel que era -ahora tiene un poco más abandonado el deporte- Curro Soriano. Sin ir más lejos, el 12 de julio de 2014 el joven acudió a la boda de Francisco Rivera y Lourdes Montes celebrada en Sevilla. Entonces nadie le reconoció como novio de Cayetana, pero allí estuvo, junto a ella, por expreso deseo de la entonces adolescente. 2 Vacaciones en familia Ese mismo mes, a finales, Curro también acompañó a Tana en sus vacaciones ibicencas. La joven suele disfrutar de unos días con su madre en la isla pitiusa y ese año se rodeó de algunas amigas y de él, de Curro, que, de hecho, fue fotografiado en la cubierta de un yate junto a Cayetana y su madre, Eugenia Martínez de Irujo. Curro también estuvo al lado de la hija de la duquesa de Montoro cuando falleció su abuela Cayetana de Alba, sin duda, uno de los momentos más tristes para la joven. Incluso pasó también esas Navidades con su chica y con Eugenia debido a lo reciente de la pérdida y la necesidad de cambiar de aires en un momento tan delicado. 1 Idas y venidas Pero, ¿qué paso después? No puede afirmarse que Cayetana y Curro mantengan su romance desde 2014. La suya ha sido una relación con algunas idas y venidas, aunque, sin duda, ahora atraviesan uno de los mejores momentos. La pareja se muestra enamorada aunque aún algo incómodos por el interés que despiertan a la prensa. “Pobrecito, no se lo merece”, decía, de hecho, el propio Francisco Rivera hace unos días cuando algunos reporteros preguntaron a Curro en las inmediaciones del AVE de Sevilla justo antes de dar comienzo la puesta de largo de Cayetana.