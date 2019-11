Carola Baleztena ha utilizado las redes sociales para denunciar públicamente una «mala experiencia» que ha vivido como consecuencia de un tratamiento láser. La actriz reconocía que había dudado al someterse al mismo porque le daba miedo, pero le habían convencido señalando que era un «tratamiento cero agresivo». A través de un vídeo, la mujer de Emiliano Suárez ha mostrado las quemaduras de segundo grado que tiene en su rostro.

«Fijaros la barbaridad que tengo en la cara»

Ha contado, paso por paso, cómo se desarrolló el contacto con la clínica estética y cómo le confirmaron que no quedaría ninguna marca en su piel. Reconoce que nada más tumbarse en la camilla percibió un fuerte dolor en la zona que va por debajo del lóbulo de la oreja donde tiene quemaduras de segundo grado. «El dolor fue bestial», ha señalado.

«Salí asustadísima y llorando»

Una vez finalizado el tratamiento, la mujer de Emiliano Suárez ha dicho que salió del centro «asustadísima» y «llorando». Se pasó el día sin poder reprimir las lágrimas, algo que no le permitió grabar antes el vídeo con el que cuenta lo sucedido.

Tras este episodio, la actriz recomienda a sus seguidores acudir a centros especializados y leer bien todas las contradicciones del tratamiento, al igual que no firmar sin conocimiento de causa. «Que todos los que utilizamos la medicina estética lo hagamos de manera consecuente, coherente. No hagamos excesos en cosas que no nos hacen falta», finalizaba.

Esta publicación ha despertado un aluvión de comentarios en su Instagram. Entre ellos, el de muchos rostros conocidos, como Mireia Canalda quien aseguraba lo siguiente: «Woooowwwwwwww. Pobrecitaaaaa». Cristina Castaño solo podía decir: «Pero qué me estás contandooooooo», mientras que Elia Galera comentaba: «Supongo que ya los habrás denunciado! Espero que te recuperes pronto».

