Si ayer Carmen Lomana se mostraba encantada de comentar en sus redes sociales el vestido nupcial que lució Tamara Falcó en su boda con Íñigo Onieva, hoy ya no quiere saber más. La 'socialité' ha estallado cuando le han preguntado sobre el enlace y no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre el revuelo mediático que se ha formado alrededor. "A mí me da igual, entiéndeme, me da igual. Es que mi vida no es la boda de esta niña. Es que es absurdo, es que no es ni la reina de España, ni nada que se le parezca", ha comentado haciendo gala de un tremendo hartazgo. También ha tenido palabras muy duras sobre la decisión del nuevo matrimonio de vender la exclusiva del día más importante de sus vidas.