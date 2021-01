«Eah! Pues lo dicho!!! Aquí está el cambio!!! Año nuevo…», ha señalado la empresaria sorprendiendo con una imagen totalmente renovada.

Un cambio de look radical que ha dejado a sus seguidores completamente perplejos y con la boca abierta. Vicky Martín Berrocal ha iniciado este 2021 con un nuevo propósito: renovar su imagen y así lo ha hecho. «Eah! Pues lo dicho!!! Aquí está el cambio!!! Año nuevo…», comentaba a través de su perfil de Instagram. Y lanzaba la siguiente pregunta: «¿¿¿¿Sí al rubio????».

La respuesta ha sido arrolladora consiguiendo un pleno casi completo. Y es que su cambio de imagen ha gustado, y mucho. Prueba de ello son algunos de los comentarios que tiene la publicación donde numerosos rostros conocidos han aprovechado para pronunciarse. «Sí a todo lo que te pongas, hija mía…💗», le decía Anne Igartiburu. «Woooow», atendía a decir su hija, Alba Díaz. «Toma yaaaaaaaaaaaa💥💥💥💥💥💥», indicaba Paula Echevarría. «Pues sí, estás espectacular 💙», añadía Rosa Benito. Por su parte, Mariola Orellana destacaba lo siguiente: «Mmmm no sé yo. Tu fuerza morena me encanta, pero estás guapa siempre». Mientras que Paz Vega se dirigía a ella como «esa rubia». Y Noelia López sentenciaba: «BRUTAL querida».

La diseñadora, que siempre ha presumido de tener una belleza muy racial, ha dicho adiós a una de sus señas de identidad que era su cabello moreno. A sus 47 años, ha querido cortar por lo sano y dar un giro muy destacado a su look. Además, ahora también lleva la melena más corta, por encima de sus hombros, y desfilada. Ya lo anunciaba recientemente a través de sus redes sociales, donde atesora nada menos que un millón de seguidores: «Se aproximan cambios… 🤷🏻‍♀️».

Su etapa en Portugal

La vida de la sevillana ha estado repleta de cambios en el último año cuando decidió dejar la capital para iniciar una nueva andadura en el país vecino. Junto a su pareja, el empresario Joao Viegas, reside en Estoril aunque siempre que puede regresa a Madrid. Sea para cumplir con diversos compromisos profesionales o para reencontrarse con su única hija, Alba Díaz, a quien está muy unida.

Vicky conoció a su pareja hace siete años en el marco de una fiesta celebrada en Ibiza, pero no fue hasta hace dos cuando comenzó el romance. «Me he enamorado hasta las trancas. He encontrado al hombre que busqué durante todo este tiempo», reconoció durante su entrevista en el programa ‘Mi casa es la tuya’.

Con motivo de su segundo aniversario, la empresaria dedicaba al luso un emotivo mensaje: «Él es el hombre con el soñé toda una vida… Ese, el del corazón por delante, el más humano, el más leal, legal y señor… El más sensible, el más canalla, el más valiente… El mejor. Qué lujo el mío encontrarte JVS. Gracias por enseñarme cómo se quiere cuando se quiere de verdad. Y como tú bien dices, la única manera de amar. Un regalo del cielo».